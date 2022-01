Kraków. Modernizacja żłobka nr 25 przy ul. Ehrenberga na Azorach

Realizacja zadania rozpoczęła się przed miesiącem. Prace prowadzone są wewnątrz budynku. Wymieniana i przebudowywana jest instalacja wodna i kanalizacyjna. Montowane są nowe urządzenia sanitarne, armatura i osprzęt. Ze ścian i sufitów wystają kable, a to oznacza, że prowadzona jest kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej. Zmienia się układ części pomieszczeń. Wykonawca już obecnie ułożył część sufitów podwieszanych, przygotowuje się do montażu drzwi. W ramach inwestycji wyremontowane będą posadzki, okładziny ceramiczne na ściany. Wcześniej ułożone będą tynki wewnętrzne. Wszystko po to, aby poprawić standard opieki nad maluchami.

Zgodnie z umową realizacja zadania ma się zakończyć na wiosnę. Zaraz potem do odnowionego żłobka wrócą maluchy.

To nie jedyna tegoroczna inwestycja ZIM dotycząca miejsc opieki nad maluchami, która rozpoczęła się niedawno. Pod koniec listopada rozpoczęły się prace na terenie żłobka nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24. Do wakacji wykonawca przeprowadzi m.in. renowację i przebudowę ogrodzenia, bramy i furtki, a także schodów zewnętrznych od południowej strony budynku wraz z montażem nowej barierki. Przy wejściu zostanie założony wideo-domofon oraz system elektrycznego otwierania bramy. Przeprowadzony zostanie remont konserwatorski pompy wodnej i doprowadzona nowa instalacja wodna. Powstanie plac zabaw, a na terenie ogrodu wybrukowane zostaną nowe alejki, wykonane rabaty kwiatowe, odnowiony trawnik.