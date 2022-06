Kraków. Młodzi ukraińscy filmowcy w Starym Teatrze. Rozmowa z Beniaminem Bukowskim, dyrektorem artystycznym Starego Teatru w Krakowie

W czwartek 9 czerwca krakowska publiczność po raz kolejny będzie miała okazję zobaczyć etiudy filmowe młodych twórców z Ukrainy. „Głos Ukrainy” to projekt, w którym Stary Teatr staje się w tym szczególnym czasie platformą ich twórczych działań. O symbolicznym wsparciu ukraińskich artystów rozmawiamy z Beniaminem Bukowskim, dyrektorem artystycznym Starego Teatru w Krakowie.

Komu oddaje głos projekt „Głos Ukrainy”?

Ten projekt to przede wszystkim głosy młodych twórców i twórczyń kina ukraińskiego. Są to ludzie, którzy właśnie w tym czasie mieli rozpoczynać swoje kariery artystyczne, konfrontować się z widzem i rynkiem filmowym, wojna im to uniemożliwiła. Kino, teatr, sztuka absolutnie nie są priorytetowe w obliczu takiego zagrożenia życia, z jakim teraz się zmagają, mamy natomiast poczucie, że jest to symboliczna namiastka tego, że głos tych twórców i twórczyń jest słyszalny, a oni sami zostaną zobaczeni. Jednocześnie jestem przekonany, że to właśnie ludzie filmu są osobami, które mogą teraz w najpełniejszy sposób dokumentować to piekło, które się wydarza, opowiedzieć o nim, być świadkami ważnych historycznych wydarzeń.

Jak doszło do tego projektu?

Dzięki spotkaniu z Oleną Szaparenko, wykładowczynią Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Teatru, Kina i Telewizji im. Iwana Karpenki-Karego, która trafiła do Krakowa w związku z koniecznością uchodźctwa w sytuacji wojennej. Pani Olena zaproponowała model współpracy, w którym przedstawiła nam filmy, etiudy studentów i absolwentów szkoły filmowej..

Mowa o filmach prezentowanych dla publiczności w Starym Teatrze. Jaki są to filmy?

Krótkie, 20-minutowe etiudy fabularne pokazywane już na wielu ważnych, światowych festiwalach filmowych, zdobywające nagrody, łatające, w pewien sposób, tę lukę dotyczącą wiedzy na temat ukraińskiego kina i młodej ukraińskiej kultury w Polsce. Są to etiudy dyplomowe absolwentów, absolutnie zachwycające, jeśli chodzi o jakość, montaż, dojrzałość i uniwersalność języka filmowego. To etiudy, w których – co warto podkreślić – grają gościnnie, pro bono, wspierając młodych artystów, największe gwiazdy kina ukraińskiego. Jest więc okazja do zobaczenia, jak to kino wygląda. Z jednej strony te projekcje stanowią symboliczne wsparcie, a z drugiej przy ich okazji prowadzona jest zbiórka na rzecz Ukrainy, można pomóc od strony praktycznej..

Jaki był klucz doboru filmów?

Dostaliśmy 9 wyselekcjonowanych filmów, które najmocniej rezonowały na międzynarodowych festiwalach, wszystkie one powstały tuż przed wojną, w 2021 roku. Pokazy podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne, starając się grupować je w symboliczny sposób. Pierwsza odsłona była skoncentrowana wokół problemów społecznych, rodziny i tożsamości. Druga skupiała się głównie na wątkach związanych z historią Ukrainy. W trzeciej znowu powrócimy do kina, które próbowało diagnozować rzeczywistość tuż przed wybuchem wojny.

Ale filmy to nie wszystko…

Artyści do prezentowanych filmów domontowują krótkie 2-3 minutowe filmiki relacjonujące to, co dzieje się tu i teraz w Ukrainie. Jest to unikalny zapis ich doświadczeń czy związanych z uchodźctwem, czy tej niemalże z linii frontu. Oczywiście te nagrania, które dotyczą bezpośrednio działań wojskowych nie znalazły się w tych materiałach, natomiast są to relacje świadków, którzy teraz wojny doświadczają. To ważny, mocny głos. Jest jeszcze trzeci element tego projektu, są to naprawdę niezwykłe i przejmujące rozmowy z artystami i artystkami. Z reguły udaje nam się łączyć z osobami, które reżyserowały filmy lub z tymi, które brały w nich udział. Jeden z aktorów, połączył się z widownią Starego Teatru z linii frontu, gdzie walczył o wyzwolenie swojej ojczyzny.

Po raz trzeci krakowscy widzowie będą mogli zobaczyć cykl „Głos Ukrainy” 9 czerwca, ostatni raz w tym sezonie. Czy projekt będzie kontynuowany po wakacjach?