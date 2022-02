Kraków. Minęło już 50 lat, a Smok Wawelski nie przestaje zionąć ogniem! Od zawsze ciągnęły do niego tłumy [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Karina Czernik

Smok Wawelski już od 50 lat stoi u wejścia do Smoczej Jamy, a mimo to zdaje się być wciąż w nienagannej kondycji. Ku uciesze gawiedzi bez zająknięcia zionie ogniem, grzecznie spoglądając na Wisłę. Tak jest teraz. Kiedyś natomiast, jak wskazują legendy, Smok Wawelski terroryzował całe miasto. "Dla zaspokojenia swej żarłoczności porywał bydło i trzodę, które mu rzucane, a nie przepuszczał nawet ludziom" - pisał Jan Długosz. Przeczytajcie, co o Smoku Wawelskim pisali kronikarze. W galerii zobaczycie natomiast archiwalne zdjęcia naszego smoka sprzed 50 lat. Tłumy ciągnęły do niego od zawsze!