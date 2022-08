Kraków. Miliony zł na nową miejską telewizję. Miała informować o pomocy dla uchodźców, a jest kolejnym kanałem informacyjnym władz miasta

Ale od początku. Magistrat ma już od lat jedną miejską telewizję, która jest częścią portalu internetowego krakow.pl - co roku na jego funkcjonowanie przeznaczane jest blisko pół miliona złotych z naszych podatków. Telewizja ta produkuje rocznie ponad tysiąc programów. Czy w tej sytuacji miało sens powołanie do życia kolejnego telewizyjnego programu informacyjnego na innej platformie internetowej? - to pytanie zadawaliśmy już w naszych tekstach w marcu.