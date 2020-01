Kraków. Mieszkańcy zabiegają o utworzenia Krakowskiego Central Parku [ZDJĘCIA]

Podpisujące się pod petycją osoby apelują do marszałka województwa i prezydenta Krakowa o to, by w ciągu najbliższych pięciu lat zarówno miasto jak i województwo wykupiły po ok. 20 hektarów niezabudowanych jeszcze terenów w tej okolicy na cele parkowe. Oczekiwania sygnatariuszy petycji są też takie, by w przypadku miasta na owych ok. 20 hektarach powstał park miejski. Szacunkowy koszt wykupu 20 hektarów terenów zielonych wyliczono na ok. 57 mln zł. Podstawą do oszacowania tej kwoty jest cena, po jakiej Urząd Marszałkowski zakupił w 2017 roku 3,5 ha działki w tej okolicy, płacąc za to 10 mln zł.

"Nawet gdyby wskutek wzrostu wartości działek cena ta wzrosła do ok. 65 milionów, nadal jest to kwota, leżąca w zasięgu możliwości budżetowych miasta i kwot, które Kraków przeznacza na zieleń również w czasach kryzysu. Przypomnijmy, że koszt utworzenia parku na Zakrzówku w miejscu obecnej zieleni dzikiej to ok. 50 mln zł, za podobną kwotę Zarząd Zieleni Miejskiej planuje zrewitalizować kamieniołom Liban. Pieniądze są, wystarczy zmienić kolejność – z kosztownych rewitalizacji, które mogą poczekać, na wykupy terenów pod nowe parki, z czym zwlekać nie możemy, gdyż jeżeli tych terenów nie wykupimy teraz, pojawią się tu wątpliwej jakości bloki i biurowce" - napisano w petycji.