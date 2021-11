Kraków. Mieszkańcy są przeciwni rozbudowy ulicy Do Fortu. Trwają konsultacje Julia Kalęba

ZDMK deklaruje, że może odstąpić od dalszej realizacji rozbudowy ul. Do Fortu i podjąć starania o wykonanie jedynie remontu ulicy. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zwraca się do mieszkańców zainteresowanych kwestią rozbudowy ulicy Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego o wyrażenie opinii dotyczących tej inwestycji. To pokłosie wniosków mieszkańców, którzy chcą ograniczenia zakresu inwestycji jedynie do wykonania przebudowy lub remontu ulicy wraz z wprowadzeniem na niej ruchu jednokierunkowego.