Kraków. Mieszkańcy są oburzeni proponowanymi przez urzędników cięciami w kursach tramwajów i autobusów

- Ludzie którzy do pracy idą na 11 maja się zwolnić? - to komentarz pani Klaudii.

- Zdajecie sobie sprawę z tego, że ludzie mają stałe godziny pracy? Przepraszam, mam z Krowodrzy Górki spacerem wracać z pracy do Nowej Huty, bo od godziny 20 komunikacja praktycznie nie będziecie funkcjonować? Chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę złożyć wniosek o zwrot kosztów za bilet miesięczny - skomentował pan Mateusz.

W internecie pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy wobec nowych rozwiązań, jakie wymyślili urzędnicy. - Płacimy duże pieniądze za bilety, a jak ja mamy dojechać do pracy na godzinę 10 oraz wrócić z niej po 18? - zwraca uwagę pani Kinga.

Pani Ola podkreśliła: - Pracujący m.in. w Rossmannie muszą się dostać do drogerii w naprawdę różnych godzinach pracy, np. dzisiaj pracowałam 13-20. Więc niby jak mam się do pracy dostawać? Pominę, że muszę jechać autobusami podmiejskimi, które już są ukrócone niesamowicie.

Zaznaczają, że głównym założeniem zmian jest ograniczenie funkcjonowania linii tramwajowych i autobusowych miejskich wyłącznie do okresów szczytowych, gdy występuje zapotrzebowanie na transport do i z zakładów pracy. Urzędnicy uznali, że będzie tak w godzinach: 4.30-8, 12.30-16 oraz 19-22.30 (wybrane linie). W tych okresach zostaną utrzymane częstotliwości kursowania właściwe dla danego dnia tygodnia (z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących już ograniczeń). W okresach pozaszczytowych (8-12.30 oraz 16-19) będą kursować wybrane linie z częstotliwością co 60 minut. Jednocześnie zostanie całkowicie zawieszona komunikacja nocna.

Przypomnijmy, że od niedzieli, 12 kwietnia, Zarząd Transportu Publicznego planuje wprowadzić dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. - Zmiany te mają na celu dostosowanie oferty transportu zbiorowego do występujących potrzeb przewozowych, a także zachęcenie ludzi do pozostania w domach i podróżowania środkami transportu zbiorowego wyłącznie w pilnych potrzebach - wyjaśniają urzędnicy.

- Czyli jak tramwaj będzie jechał co godzinę i może do niego wsiąść tylko połowa osób, żeby nie było tłoku, to pozostałe osoby będą czekać kolejną godzinę? Będą rozdawane numerki na kolejność wejścia, aby uniknąć rękoczynów? - komentuje pani Katarzyna.

Sprawą zajął się też radny Dzielnicy VII Zwierzyniec Krzysztof Kwarciak. - Kontaktowało się ze mną sporo mieszkańców. W rozmowach i wiadomościach powtarzały się pytania od zaniepokojonych ludzi, co teraz mają zrobić? Dzisiaj zwróciłem się z apelem do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o zmniejszenie planowanych ograniczeń - poinformował radny Kwarciak. - Czasowe zawieszanie kursów komunikacji miejskiej sprawi, że tysiące mieszkańców straci możliwość dojazdu do pracy. W niewielkich widełkach, kiedy transport będzie funkcjonował, zmieszczą się nieliczni, którzy bardzo wcześnie zaczynają zmianę. Decyzja miasta stawia w bardzo trudnej sytuacji sporą rzeszę osób. Nie każdy przecież może wykonywać pracę zdalnie. A dla wielu alternatywne metody transportu są niedostępne - dodał.