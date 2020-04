Kraków. Mieszkańcy podpisują petycję w sprawie przywrócenia normalnej komunikacji. Urzędnicy tłumaczą, że konieczne są oszczędności

Zwrócono w niej także uwagę, że dla wielu osób, które nie mają samochodu, codzienny dojazd do pracy jest teraz znacznie utrudniony, jeśli nie niemożliwy. „Godziny szczytu ustalono odgórnie i w zasadzie nie dostosowano ich nawet do zwykłych godzin pracy większości mieszkańców, nie wspominając o pracujących w godzinach niestandardowych. Trudno będzie dojechać czy wrócić z pracy w samym Krakowie, a co dopiero korzystać dodatkowo z komunikacji podmiejskiej. Ponadto jeszcze większym problemem będzie teraz, przy tak drastycznym cięciu kursów i ograniczeniach w ilości pasażerów, w ogóle wejście do tramwaju czy autobusu" - zaznaczono w petycji.

Przypomnijmy, że od 12 kwietnia pozostawiono standardowe kursy tramwajów i autobusów miejskich wyłącznie w okresach szczytowych – w godzinach: 4.30–8, 12.30–16 oraz 19–22.30 (wybrane linie). Poza tymi okresami niektóre linie kursują co 60 minut, a pozostałe są zawieszone. Zawieszona została również komunikacja nocna. Tymczasem również w poza wyznaczonymi przez urzędników godzinami szczytu część podróżnych nadal musi dojeżdżać do pracy i z niej wracać.

Pasażerowie skarżą się także na tłok w pojazdach, który - ich zdaniem - "może przyczynić się do zwiększenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19". Tymczasem urzędnicy argumentują, że... konieczne jest oszczędzanie.

"Przed wprowadzeniem stanu epidemii pojazdami komunikacji miejskiej tygodniowo podróżowało ok. 7 mln pasażerów. Obecnie jest ich ok. 700 tys. Do wystąpienia epidemii koronawirusa dochody z biletów na utrzymanie komunikacji wynosiły średnio 10 mln zł na tydzień, teraz jest to ok. 600 tys. zł. Przedtem w każdym tygodniu miasto dopłacało do funkcjonowania tramwajów i autobusów ok. 3 mln zł w ciągu 7 dni, obecnie jest to dwukrotnie więcej – ok. 6 mln zł" - wyliczają w magistracie.