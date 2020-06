Kraków. Mieszkańcy obawiają się, że na terenie byłej kopalni iłów może powstać ogromne osiedle

"Tak wyglądają tereny przy ul. Petofiego w Nowej Hucie. Przed kilkoma dniami teren ogródków działkowych został dosłownie zaorany. Mieszkańcy obawiają się, że jest to przygotowanie pod budowę osiedla w ramach Lex Deweloper. Dlatego wczoraj wystąpiłem do Państwowego Instytutu Geologicznego z pytaniem o aktywność znajdującego się na tym terenie osuwiska oraz do Jacka Majchrowskiego o informację, czy gmina posiada wiedzę o zamiarze budowy osiedla na tym terenie. Będę tej sprawy pilnował!" - czytamy na profilu facebookowym Łukasza Gibały.