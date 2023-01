Kraków. Mieszkańcy obawiają się budowy ogromnego osiedla na pokopalnianych terenach w Zesławicach. Właściciel terenu przeprowadza ankietę Marcin Banasik

Do mieszkańców os. Na Stoku i os. Na Wzgórzach trafiła ankieta z pytaniami, jakie mają potrzeby, co chcieliby żeby wybudowano na osiedlu itp. Radny miejski Łukasz Sęk, zauważa, że ankieta była dystrybuowana na zlecenie właścicieli terenu po kopalni w Zesławicach. Inwestor bowiem rozważał jakiś czas temu budowę ogromnego osiedla 70 bloków, mimo tego, że teren pokopalniany przewidziany jest do rekultywacji i zabroniona jest tam jakakolwiek zabudowa.