Kraków. Mieszkańcy nie chcą blokować budowy tramwaju do Mistrzejowic. Obawiają się jednak, że inwestycja oznacza "betonozę"

W 2019 r. miasto Kraków zawarło z firmą Gülermak umowę na budowę kolejnego odcinka Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Linia powstaje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto wybrało tę opcję ze względu na niższe koszty. Jak przekonują aktywiści, inwestycja w rzeczywistości przyniesie więcej strat niż korzyści. Mówili o tym na konferencji prasowej społecznicy skupieni wokół inicjatywy Tramwaj na Mistrzejowice. Wcześniej wystosowali list otwarty, w którym wzywają prezydenta Jacka Majchrowskiego oraz odpowiedzialnego za inwestycję zastępcę prezydenta, Andrzeja Kuliga, do spotkania i rewizji projektu.

- Przygotowaliśmy audyt społeczny inwestycji, z którego wynika że miasto popełniło w tej sprawie chyba wszystkie możliwe błędy. Projekt bazuje na koncepcji stworzonej w zupełnie innych warunkach, przed ośmiu laty. W zeszłym roku zorganizowano kilka spotkań, podczas których mieszkańcom prezentowano jedynie fragmenty projektu. Jak podejrzewaliśmy, Krakowski Szybki Tramwaj okazał się niestety pretekstem do zabetonowania następnego fragmentu miasta – a nie okazją do stworzenia nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni, jak ma to miejsce w przypadku podobnych inwestycji na Zachodzie – mówił na konferencji Rafał Terkalski.