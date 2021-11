Kraków. Mieszkańcy chcą zamykanej wiaty śmietnikowej. Zarządca terenu mówi nie, bo... ludzie nie będą chodzili z kluczami Marcin Banasik

Część mieszkańców bloku nr 6 na os. Jagiellońskim walczy o zbudowanie zamykanej wiaty śmietnikowej. Od lat są tam wolnostojące kubły z zadaszeniem, do których każdy może wrzucić śmieci. - A to oznacza, że przyjeżdżają tu osoby z innych osiedli i wyrzucają swoje odpadki - mówi pan Kazimierz Klimek. Mieszkańcy nie rozumieją również tego, że wzdłuż całej długości kubłów postawiono słupki, które blokują cenne miejsca parkingowe. - Wystarczyłoby postawić dwa słupki, żeby pracownicy MPO mogli dojechać kubłem do śmieciarki. Tymczasem zabrano nam kilka miejsc parkingowych - żali się mieszkaniec osiedla.