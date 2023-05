Kraków. Mieszkańcy chcą większego Parku Lotników Polskich. Ale gmina planuje sprzedać teren, o który można by poszerzyć zieleniec!

Kolejne budynki mogą powstać koło Parku Lotników Polskich

Mieszkańcy chcą poszerzenia Parku Lotników Polskich w kierunku zachodnim: chodzi o ponad 2-hektarowy teren w rejonie ulicy Stanisława Lema. Złożyli w tej sprawie projekt do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Podobnie jak inne pomysły podlega on teraz weryfikacji przez urzędników magistratu. Jeżeli nie zostanie przez nich odrzucony, we wrześniu br. trafi pod głosowanie krakowian.