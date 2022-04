Kraków. Miejsca, które najładniej wyglądają wiosną. Wiosna eksponuje całe ich piękno i urok! Byliście w każdym z nich?

Kraków. Te miejsca najlepiej wyglądają wiosną

Kraków oferuje nam wiele ciekawych i pięknych miejsc na wiosenne spacery. Co prawda wiosna dopiero powoli wkracza do miasta dzięki słonecznej pogodzie, ale już teraz można zobaczyć jej oznaki. Zdjęcia, które prezentujemy w galerii są zapowiedzią tego, jak Kraków wygląda, gdy wiosna już na dobre rozgości się na ulicach, w parkach i na alejach. Właśnie te miejsca powinniście odwiedzić - to tam najmocniej czuć wiosnę. A może macie swoje własne zdjęcia tych miejsc?