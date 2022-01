Kraków. Miasto za ponad 20 tys. zł przekonuje, że nie ma betonozy. Mieszkańcy są oburzeni i zarzucają manipulację [ZDJĘCIA]

Koszt publikacji artykułu "Betonowanie miasta - fakty i mity" wyniósł ponad 20 tys. zł. Ukazał się w trzech gazetach, na jednym portalu internetowym i był promowany na Facebooku. Do tego ukazał się w czasopiśmie "Kraków.pl", które jest wydawane za publiczne pieniądze przez miasto. Wyliczenia dotyczące promocji artykułu w odpowiedzi na interpelację otrzymał radny Łukasz Gibała, lider klubu "Kraków dla Mieszkańców".

- Tworzenie takich artykułów sponsorowanych przez miasto to nieporozumienie, wypaczenie dziennikarstwa. Przekonywanie, że nie ma betonozy, to manipulacja. Wystarczy zobaczyć, co dzieje się na wielu osiedlach, jak zabudowywane jest centrum miasta, jaki wyścig deweloperów o wolne tereny trwa w Nowej Hucie. Manipulacją jest też wyliczanie, ile to mamy terenów zielonych i wliczanie do nich cmentarzy - komentuje Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.