Kraków. Miasto wznawia kampanię - Zaszczep swoje dziecko

Dzieci w grupie od 2 do 5 lat będą mogły przyjąć szczepionkę w formie aerozolu do nosa. Jeśli wystąpią przeciwwskazania do zastosowania takiej szczepionki donosowej lub w przypadku braku dostępności, zastosowana zostanie szczepionka iniekcyjna czterowalentna.

Dzieci młodsze do 23 miesiąca mogą przyjąć wyłącznie szczepionkę iniekcyjną.