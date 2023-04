Kraków. Miasto uruchomiło na czas Wielkanocy nowe ekologiczne połączenie do Wieliczki. Autobus wodorowy zasilił linie 304

"Pasażerowie w Krakowie mają obecnie do dyspozycji trzy autobusy zasilane wodorem – marki Solaris, Autosan i Arthur Bus. Autobusy kursują na linii nr 128 (Zajezdnia Płaszów – Prądnik Czerwony). W okresie świąt Wielkanocnych, od soboty do poniedziałku, autobus wodorowy wyjedzie także na linię nr 304 (Dworzec Główny Zachód – Wieliczka Miasto)" - informuje na swoim Facebooku MPK w Krakowie.

Autobusy są całkowicie bezemisyjne, a jedyną substancją wydzielaną podczas jazdy jest woda lub para wodna. Pojazdy są również niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach. Posiadają klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej.

"Do tankowania wodoru w MPK w Krakowie służy mobilna stacja ORLEN Południe, zlokalizowana na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie. Przypomnijmy, że jest to pierwsza mobilna stacja do tankowania wodoru w Polsce" - dodaje przewoźnik.