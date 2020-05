Kraków. Miasto uruchamia pierwsze samochodowe kino pod Wawelem

- Obejrzeliśmy już niemal wszystkie seriale na platformach vod, nowości kinowe dzięki wirtualnym salom oraz dokumenty udostępniane bezpłatnie, nadszedł czas, by w towarzystwie najbliższych zobaczyć nowości filmowe pod gołym niebem. Z efektami, dobrą muzyką i nocnym klimatem. Bezpiecznie, z zachowaniem odstępu, siedząc w swoich samochodach - zachęca Marta Szkudlarek z Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Pierwsze seanse krakowskiego kina samochodowego odbywać się będą od czwartku 21 maja do niedzieli 24 maja codziennie o godz. 21. Kolejno obejrzymy filmy: "Sala samobójców. Hejter", "Psy 3. W imię zasad", "Planeta singli 3" i "Mayday". Opłata za jedno miejsce parkingowe to 40 złotych. Sprzedaż biletów rusza w poniedziałek 18 maja o godz. 12 na portalu Eventim. Liczba miejsc, ze względów bezpieczeństwa, jest ograniczona do 60.