Kraków. Miasto szuka chętnych na cztery mieszkania w Krowodrzy. Trzeba mieć minimum pół miliona zł

Dwa z mieszkań, na które miasto szuka kupców, znajdują się w budynkach przy ul. Chopina. Oba mają ok. 50 mkw. i ceny wywoławcze nieco ponad pół miliona złotych.

Przy ul. ul. Chopina 19 do kupienia jest lokal nr 38 o powierzchni użytkowej 50,58 mkw. Budynek, w którym znajduje się to mieszkanie, jest czteropiętrowy, podpiwniczony, został wzniesiony w 1955 roku. Gmina oferuje lokal na trzecim piętrze, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni. Jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, natomiast brak w nim ogrzewania, ponieważ wcześniej ogrzewano go piecem kaflowym. Konieczny jest remont w zakresie ogólnobudowlanym.

Cena wywoławcza tego lokalu wynosi 553 tys. zł. Osoby zainteresowane nabyciem tego mieszkania będą mogły je oglądać 6 października i 3 listopada w godz. 14.30-15.

Kolejny przetarg pozwala zostać mieszkańcem lokalu nr 10 przy ul. Chopina 34, w trzypiętrowej, podpiwniczonej kamienicy wzniesionej w technologii tradycyjnej w 1936 roku. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, jednak figuruje w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. W razie podejmowania remontu trzeba będzie zadbać o oryginalne elementy wyposażenia wnętrza - zgodnie z warunkami konserwatorskimi m.in. powinna zostać zachowana kompletna stolarka drzwiowa wewnętrzna wraz z oryginalnymi klamkami i szyldami, należałoby odnowić parkiety w przedpokoju i pokojach, wykluczona jest wymiana drzwi wejściowych do lokalu - należy je zachować i poddać renowacji. Mieszkanie wystawione na przetarg ma 52,64 mkw., położone jest na trzecim piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki i kuchni. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilanego z sieci miejskiej oraz wentylacji grawitacyjnej. Instalacje wewnętrzne kwalifikują się do wymiany, a cały lokal wymaga remontu. Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 564 tys. zł. Zainteresowani będą mogli je obejrzeć 11 i 28 października w godz. 14.30-15.