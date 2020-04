Kraków. Miasto rozpoczęło oszczędności od komunikacji, w urzędzie cięcia nie będą drastyczne

Prezydent Majchrowski przyznaje, że zaplanował też oszczędności w administracji. Nie zamierza jednak zwalniać z etatów i ciąć wynagrodzeń w magistracie i miejskich spółkach. - Osoby, które zostają zwolnione stają się bezrobotnymi, przychodzą do urzędu pracy i wymagają pieniędzy z drugiej strony. Nie chcemy dopuścić do tego, aby pracownicy byli zwalniani – wyjaśnia prezydent Majchrowski.

- Miasto nie ma wyboru musi oszczędzać, ponieważ nie ma wpływów do budżetu. Jak ma się mniej pieniędzy to się mniej wydaje. Ta sytuacja jest bezpośrednio spowodowana cięciami jakie zrobił rząd, moim zdaniem nie do końca przemyślanymi. Oszczędności na administracji i inwestycjach nie da się zrobić od razu, dlatego niestety najlepiej ciąć wydatki bieżące – komentuje Dominik Jaśkowiec (PO), przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Obecne szacunki miasta są takie, że z powodu pandemii koronawirusa Kraków straci w tym roku ok. 1 mld zł. W urzędzie wyliczają, że koszt jednego dnia funkcjonowania komunikacji to ok. 2 mln zł, a wpływy z ok. 1 mln zł spadły obecnie nawet do 40 tys. zł i stąd oszczędności.

- Jak nie było kryzysu to prezydent i urzędnicy zachęcali do tego, by pozostawić samochody i przesiadać się na komunikację zbiorową. Teraz jak jest pandemia, to krakowianie otrzymali sygnał: “Mieszkańcu radź sobie sam”, liczą się pieniądze w budżecie, a nie zdrowie – mówi Michał Drewnicki (PiS), wiceprzewodniczący RMK. - Nie jestem jednak za tym, by zwalniać ludzi w urzędzie, czy obniżać pensje. Przede wszystkim trzeba ograniczać wydatki bieżące, takie jak np. druk miejskiej gazety, zlecanie różnych analiz, opracowań – dodaje.