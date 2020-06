Kraków. Miasto robi porządek z hulajnogami elektrycznymi. Na ogólnopolskie przepisy wciąż trzeba czekać

Już niedługo w Krakowie na chodnikach pojawią się specjalnie namalowane oznaczenia dla e-hulajnóg - poinformował Zarząd Transportu Publicznego. W specjalnie wyznaczonych punktach - których w całym mieście ma być ok. 120 - będzie można nie tylko wypożyczyć, ale również zostawić elektryczną hulajnogę. Chodzi o to, aby użytkownicy nie pozostawiali ich byle gdzie, np. w koszach na śmieci, bo i do takich kuriozalnych sytuacji w Krakowie dochodziło.

W stolicy Małopolski oraz innych miastach jest coraz więcej hulajnóg elektrycznych, które swoją popularnością zaczynają dorównywać rowerom. Tymczasem wciąż brakuje przepisów, które regulowałyby poruszanie się tymi pojazdami. To jeden z powodów, dlaczego dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z ich udziałem. Informowaliśmy już o tym we wrześniu ubiegłego roku. Co jakiś czas dopytujemy w Ministerstwie Infrastruktury, na jakim etapie jest tworzenie przepisów, które w końcu mają uregulować kwestię poruszania się po miastach hulajnogami elektrycznymi. Z ostatniej odpowiedzi wynika, że prace nad przepisami nadal trwają.