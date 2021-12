Kraków. Miasto planuje nowy system opłat w komunikacji, ale bez biletów przystankowych. Mieszkańcy nadal mają płacić za stanie w korkach

- Jak autobus stanie w korku, to bilety czasowe się nie sprawdzają. Bilet przystankowy byłby o wiele lepszy - przekonuje pan Paweł. Wiele podobnych komentarzy mieszkańców można znaleźć w mediach społecznościowych. - Jak przejadę 3 przystanki w 10 minut, to powinna być policzona połowa czyli 2 zł a nie 4 zł - uważa pani Agnieszka.

Takim oczekiwaniom nie odpowiada jednak system przygotowywany właśnie przez urzędników, który ma być uzupełnieniem oferty taryfowej. Chodzi o zastosowanie w tramwajach i autobusach urządzeń MTT, czyli systemu w międzynarodowym standardzie płatności zbliżeniowych w transporcie publicznym. Przy zamontowaniu takich urządzeń, gdy wchodzimy i wychodzimy z pojazdu komunikacji miejskiej, do urządzenia (podobnego do kasownika) przykładamy kartę płatniczą (albo telefon czy zegarek), a system wylicza nam optymalną opłatę za przejazd. Jeżeli czas przejazdu zajmie do 20 minut, to z naszego konta zostanie pobrana opłata za bilet 20-minutowy w wysokości 4 zł, jeżeli czas podróży będzie dłuższy to wyjdzie koszt biletu 60-minutowego w cenie 6 zł. Ale jeżeli danego dnia przejedziemy kilka razy i w podsumowaniu wyjdzie, że koszt podróży przekroczył cenę biletu dziennego, to system zaksięguje opłatę jak za bilet 24-godzinny za 17 zł. Nowy system ma działać tak, że opłatę pobiera na koniec dnia. Wcześniej trzeba oczywiście zarejestrować w systemie swoją kartę płatniczą.