Kraków. Miasto organizuje konkurs literacki dla seniorów. Temat: lata osiemdziesiąte

Lata 80. XX w. to schyłek epoki komunizmu i rodzenie się nowego porządku społecznego. Luksusem na miarę tamtych dni były wyroby czekoladopodobne, wczasy zakładowe, dżinsy z Pewexu, samodzielne mieszkanie, regały na raty, książka i przekazywana pomimo cenzury prawda. Każdego z nas lata 80. spotkały na innym etapie życia. Dla jednych było to czas walki, dla innych wchodzenie w dojrzałość. Ocalmy od zapomnienia tamte dni, podzielmy się nimi ze sobą i z kolejnymi pokoleniami – zachęcają organizatorzy w regulaminie konkursu.

To inicjatywa przygotowana i realizowana przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w którym funkcjonuje referat ds. seniorów, oraz Annę Okońską-Walkowicz, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Konkurs jest adresowany do mieszkańców Krakowa, którzy ukończyli 60 lat i przygotują tekst (nigdzie wcześniej nie opublikowany, ani też nie nagrodzony w innym konkursie), w którym podzielą się swoimi wspomnieniami z lat 80. XX w. Tekst o maksymalnej objętości czterech stron maszynopisu (18 000 znaków ze spacjami, czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt) należy przesłać do 1 września na adres: [email protected] wraz z wypełnionym oświadczeniem, które znajduje się na stronie internetowej miasta. Także na adres [email protected] można kierować pytania dotyczące inicjatywy.