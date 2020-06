Kraków. Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji linii tramwajowych z Małego Płaszowa do autostrady i na osiedle Złocień

Wielowariantowa koncepcja ma się składać z trzech części. Pierwsza z nich obejmie plany przedłużenia linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do węzła drogowego Kraków Przewóz autostrady S7 wraz z budową pętli tramwajowej, terminala autobusowego i parkingu park&ride. Autorzy opracowania mają zawrzeć w nim zakres niezbędnej przebudowy układu drogowego (w tym m. in. ulic: Lipskiej, Surzyckiego, Rybitwy, Botewa i Śliwiaka wraz ze skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi i węzła drogowego Kraków Przewóz) oraz infrastruktury technicznej.

W urzędzie podkreślają, że wielowariantowa koncepcja (wraz z szacunkiem kosztów) będzie podstawą do dalszych działań zmierzających do realizacji nowych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie Rybitw.

Jeżeli chodzi o parking park&ride, to ma powstać obiekt kubaturowy (składający się z kondygnacji podziemnych lub nadziemnych) o pojemności co najmniej 500 miejsc postojowych, z uwzględnieniem możliwości rozbudowy w przyszłości.

Druga część koncepcji będzie obejmować rozbudowę ul. Domagały polegającą na jej przedłużeniu od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania ulic Śliwiaka oraz Bartników.

Trzecia część opracowania to studium koncepcyjne linii tramwajowej od ul. Śliwiaka do os. Złocień wraz ze zmianą układu drogowego oraz budową pętli tramwajowej. Wykonawca ma sporządzić co najmniej 5 wariantów zawierających następujące rozwiązania:

- poprowadzenie linii tramwajowej od ul. Śliwiaka do os. Złocień wzdłuż przebiegu ul. Półłanki wraz ze zlokalizowaniem w rejonie os. Złocień pętli tramwajowej. Wariant ten wymaga zaprojektowania rozjazdu torowego w rejonie skrzyżowania ulic: Śliwiaka, Botewa i Półłanki;

- wyznaczenie trasy tramwajowej od ul. Śliwiaka do os. Złocień wzdłuż istniejącej i planowanej ul. Domagały wraz ze zlokalizowaniem w rejonie os. Złocień pętli tramwajowej. Wariant ten wymaga zaprojektowania rozjazdu torowego w rejonie

skrzyżowania ulic: Śliwiaka, planowanej Domagały i Bartników;

- zaplanowanie linii tramwajowej od ul. Śliwiaka do os. Złocień wzdłuż drogi ekspresowej S7 wraz ze zlokalizowaniem w rejonie os. Złocień pętli tramwajowej. Wariant ten wymaga zaprojektowania rozjazdu torowego w rejonie węzła drogowego Kraków Przewóz;

- 2 alternatywne rozwiązania autorskie.