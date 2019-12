Kraków. Miasto ogłasza przetarg na koncepcje tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Okaże się czy pojedziemy tunelem pod Wisłą, czy też mostem

Po stworzeniu koncepcji będzie wiadomo, jakie są wstępne koszty inwestycji. Wszystko będzie zależeć od wyboru wariantu przebiegu tras. Wykonawca ma stworzyć wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań geologicznych. Zadanie I obejmie odcinek Trasy Pychowickiej od zakończenia budowanej obecnie Trasy Łagiewnickiej przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie II dotyczyć będzie odcinka Trasy Zwierzynieckiej - od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia.

Zamówienie dotyczy opracowania dokumentacji związanej z wykonaniem wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch nowych tras.

W pierwszym kwartale 2020 r. powinniśmy poznać firmę, która opracuje koncepcję oraz przeprowadzi konsultacje społeczne dla obu tras. Zadanie powinno być wykonane do 2023 r.

Zarówno Trasa Zwierzyniecka jak i Pychowicka przygotowane do realizacji będą w formie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. W rejonie skrzyżowania Trasy Pychowickiej z ul. Księcia Józefa planowane jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo - autobusowej oraz parkingu park&ride i wykonanie odcinka linii tramwajowej do pętli Salwator.

- Prace geologiczne związane z opracowaniem wariantów obejmować będą m.in. głębokie wiercenia. We wzgórzu św. Bronisławy, pod którym ma przebiegać Trasa Zwierzyniecka, odwierty mają sięgać 90 metrów - mówi Krzysztof Migdał.

Mają przyczynić się do zmniejszenia smogu

Planowane przez miasto arterie to element trzeciej obwodnicy Krakowa. Trasy Zwierzyniecka i Pychowicka będą kontynuacją Trasy Łagiewnickiej. Ich zadaniem ma być zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego. Zwiększenie płynności ruchu na III obwodnicy ma przyczynić się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy, zarówno w centrum miasta jak i na obwodnicy.

Trasa Zwierzyniecka ma liczyć 4,65 km długości (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu). Na ponad połowie jej długości (2,4 km) znajdzie się tunel przebiegający pod doliną Rudawy i wzgórzem św. Bronisławy, na którym znajduje się Kopiec Kościuszki.

Z kolei Trasa Pychowicka, również ma mieć dwie jezdnie po trzy pasy, ma liczyć 2,1 km. W skład inwestycji ma wejść budowa mostu na Wiśle o długości 382 metrów albo - jeżeli zostanie wybrany taki wariant - przebieg tego fragmentu trasy w tunelu. O podziemne rozwiązanie na tym odcinku wnioskują okoliczni mieszkańcy.