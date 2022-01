Kraków. Miasto odzyskało teren na Białych Morzach. Mieszkańcy chcą tam parku zamiast pola golfowego. Jest też pomysł na Ogród Biblijny

- Skoro miasto odzyskało teren na Białych Morzach, to teraz ponowiliśmy nasz apel, który już leży na prezydenckim biurku. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Białe Morza służyły wszystkim mieszkańcom, a nie tylko elitarnej grupie grającej w golfa - podkreśla Monika Konieczna z Akcji Ratunkowej dla Krakowa (inicjatywy mieszkańców, która powstała w odpowiedzi na "pogłębiający się kryzys klimatyczno-ekologiczny i brak realnych działań władz Krakowa w tej kwestii").

Przedstawiciele tej inicjatywy niedawno zorganizowali na Białych Morzach akcję zwracającą uwagę na temat przyszłości Białych Mórz. Przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: "Białe Morza nam oddajcie! W magistracie w golfa grajcie!", "Kraków żąda dostępu do morza!!!", "Golf, cygara, drogie gatki, to nie z nami takie gadki!!!"

Co na to urzędnicy? - Decyzja w jaki sposób zostanie zagospodarowany ten teren będzie podejmowana po wykonaniu inwentaryzacji. Z pewnością teren zostanie zagospodarowany w zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, według którego przeznaczony jest on pod ogólnodostępną zieleń parkową oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne - informuje Michał Sobolewski z ZIS.