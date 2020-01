Kraków. Miasto chce wymieniać tablice informacyjne. To będzie kosztować. Ile? Miliony złotych

Oznacza to, że na cały Kraków z kieszeni podatników na nowe oznakowanie m.in. ulic, osiedli, zabytków zostaną przeznaczone byłyby miliony złotych.

Nie wiadomo jeszcze ile miasto planuje wydać pieniędzy na wymianę tablic w całym Krakowie. - Takie ostrożne założenie to 300 tys. zł netto na obszar Jubilatu – mówi Sebastian Kowal.

Obszar objęty pilotażem to dwa kwartały zabudowy przy skrzyżowaniu ulicy Zwierzynieckiej i alei Krasińskiego wraz z nośnikami na bulwarze Czerwieńskim.

- Nośniki zamontowane w ramach pilotażu pozostaną, a same konsultacje społeczne dot. SIM mają trwać miesiąc – mówi Sebastian Kowal, z biura prasowego Zarządu Transportu Publicznego.

- Prawdopodobnie pochodzą one z lat 50. i 60. - są więc świadkami powstawania tej części miasta. Są emaliowane w kolorze biało granatowym, czyli zbliżonym do barw Krakowa. Większość z nich jest zachowana w dobrym stanie. Być może zamiast wymieniać wystarczyłoby je odświeżyć – mówi Antoni Łapajerski.

Przedstawiciel Zarządu Transportu Publicznego twierdzi, że po przeprowadzeniu pilotażu na w rejonie Jubilatu mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi. - Na przykład w kwestii kolorystyki czy rozmiaru czcionki. W tej sprawie będzie można dzwonić do urzędu miasta lub przesyłać maile – mówi Sebastian Kowal.

Dodaje, ze w kwestii zabytkowych tablic decyzja jeszcze nie zapadła.

- Być może część z nich zostanie zachowana m.in. dlatego, że ściągając je można uszkodzić zabytkową elewację. Po drugie oryginalne tablice sprzed lat pokazują jak miasto się zmieniało – tłumaczy Sebastian Kowal.

Pracownicy ZTP aktualnie są w trakcie spisywania wszystkich tablic w całym mieście. Po inwentaryzacji okaże się ile tablic jest w całym mieście i jaki będzie koszt ich wymiany.

Projektem tablic miasto pochwaliło się w listopadzie 2017 r. Zrealizował go warszawski zespół projektowy Towarzystwo Projektowe + Para Buch. Miał on kosztować ok. 190 tys. zł. Miasto zapewnia, że budowa Systemu Informacji Miejskiej wpływa pozytywnie na wizerunek miasta, zaś wdrożony system wpływa na bezpieczeństwo poruszania się zarówno pieszych jak i kierowców, a także pozwala dodatkowo wyeksponować i promować wybrane obszary, obiekty czy wydarzenia w przestrzeni miejskiej.