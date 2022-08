Kraków. Miasto chce sprzedać kamienicę przy ulicy Wąskiej, bo jej remont jest nieopłacalny Bartosz Dybała

Miasto planuje sprzedać kamienicę przy ulicy Wąskiej 4 w Krakowie. By to zrobić, wykwaterowuje lokatorów. Radni dzielnicy Stare Miasto apelowali, by gmina nie pozbywała się budynku, tylko przeprowadziła niezbędny remont i przekazała go "na cele użyteczności publicznej". Gmina twierdzi jednak, że remont jest nieopłacalny.