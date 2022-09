Kraków. Miasto chce odkupić działki od spółki Auchan. Na obszarze ponad 1ha przy Galerii Bronowice może powstać park Ewa Wacławowicz

Gmina Kraków przygotowuje się do kupna od spółki Auchan siedmiu działek zlokalizowanych w okolicy Galerii Bronowice. Działki obejmują teren o powierzchni ponad 1 ha, a większość z nich wpisana jest do miejscowego planu zagospodarowania jako tereny zielone. Na te tereny, uwagę miasta skierował radny Michał Drewnicki, który w swojej interpelacji pytał o możliwość kupna przez gminę terenu i przeznaczenia go np. pod park.