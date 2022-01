Kraków. Miasteczko rowerowe w Parku Wyspiańskiego już otwarte. Nowa atrakcja między Azorami a Krowodrzą Górką [ZDJĘCIA] GROM

Wprawdzie zima - w teorii i kalendarzu - w pełni, ale pogoda w Krakowie znacznie lepsza na rower niż na sanki. I jest dobra okazja, żeby to wykorzystać! W Parku Wyspiańskiego, położonym między osiedlami Azory i Krowodrzą Górką, otwarto już nowe miasteczko rowerowe. Asfaltowe alejki i kilkadziesiąt znaków drogowych będą atrakcją dla małych rowerzystów. W galerii można zobaczyć, jak to wszystko wygląda, choć aż trudno uwierzyć, że to zdjęcia z początku stycznia.