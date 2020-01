Kraków. Mężczyzna znalazł w chlebie... niedopałek papierosa

- Niedopałek znajdował się w dolnej części chleba. Wiele wskazuje na to, że znalazł się tam na etapie pieczenia, ponieważ skórka jest twarda, więc raczej nie "wbił się" tam już po upieczeniu. Oczywiście sklep wymienił mi produkt, ale sprawa powinna i tak zostać wyjaśniona - zaznacza nasz czytelnik Pan Mariusz, który zwrócił się do nas z prośbą o interwencję.

Najpierw zwróciliśmy się więc z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do wspomnianego sklepu spożywczego. - Taki do nas przyjechał ten chleb - usłyszeliśmy w sklepie spożywczym. Wskazana została nam też piekarnia, w której było wypiekane to pieczywo.

Do wskazanej piekarni wysłaliśmy listę pytań dot. całej sprawy.

- Dla mnie osobiście to również bardzo przykra sytuacją. Biorę za nią odpowiedzialność i serdecznie przepraszam. To błąd ludzki. Będziemy wyjaśniać tę sytuację, by już nigdy się nie powtórzyła - usłyszeliśmy od właściciela piekarni.