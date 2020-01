Kraków. Mężczyzna z nożyczkami. Obciął kobiecie włosy w centrum miasta. Czy jest niebezpieczny?

Później "zorientowała się, że straciła połowę włosów" - czytamy na portalu se.pl. Policja potwierdza, że interweniowała w tej sprawie. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udało się go ująć.

- W pierwszym momencie się przestraszyłam. Myślałam że chciał mi coś zrobić - ale przeprosił, wymigał się, obrócił na pięcie, gdy postraszyłam go policją i odszedł - relacjonuje kobieta w mediach społecznościowych.

Teraz policjanci zajmują się ustaleniem sprawcy nietypowej napaści. Mężczyzna ma mieć ok. 20 lat, a jego wzrost to - zgodnie z opisem kobiety - ok. 166 centymetrów. W chwili zdarzenia miał ciemne ubranie, a na głowie kaptur.