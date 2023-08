Kraków. Mężczyzna wulgarnie obraża Ukrainkę i jej dziecko. "Nie jesteś człowiekiem, jesteś Ukraińcem". Radny robi zrzutkę, by go ukarać

"Taką patologię trzeba tępić. Ciekawy jestem, czy "bohater" miałby odwagę powiedzieć te plugawe słowa dorosłemu mężczyźnie a nie bezbronnej kobiecie. Prawdziwy twardziel. Niech świat zobaczy jego twarz. Obrączka na palcu. Żona musi być dumna.

Jeżeli wiecie, kim on jest, napiszcie do mnie. Zrobiłem zrzutkę, aby temu patusowi wytoczyć sprawę cywilną. Niech zapłaci, to zapłacze" - napisał radny Łukasz Wantuch na Facebooku.

"Twoje dziecko jest mniej warte o śmiecia na ulicy", "Ty k....", "wyp... tam do siebie z tymi bękartami", "nie potrafisz k.... siedzieć normalnie na ławce?", "to nie jest twoja Ukraina", "nie jesteś człowiekiem, jesteś Ukraińcem p.......". - to niektóre sformułowania, które mężczyzna kieruje do kobiety. Wymusza następnie przeprosiny na Ukraińce, która łamiącym głosem próbuje się bronić i tłumaczyć. Broni się, że zadzwoni na policję...