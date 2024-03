Kraków. Mężczyzna siedział przez dłuższy czas przed biurem podróży. Aż pojawili się strażnicy

- Przybyli na miejsce strażnicy zastali tam opartego o ścianę kamienicy 72-latka. Był trochę zagubiony, ale bez wątpienia trzeźwy i chętny do rozmowy. Wyjaśnił im, że chce dotrzeć na przystanek tramwajowy, jednak nogi odmawiają mu posłuszeństwa.

Strażnicy pomogli mężczyźnie wsiąść do radiowozu, a chwilę później przetransportowali go do domu. Staruszek serdecznie podziękował funkcjonariuszom za pomoc i odwdzięczył się im promiennym uśmiechem - relacjonują strażnicy.