Kraków. Mężczyzna podpalił się przed konsulatem Ukrainy na Beliny-Prażmowskiego Piotr Rąpalski

Kraków. Od początku wojny na Ukrainie pod konsulatem gromadzą się ludzie. Na początku były ich całe tłumy, teraz w kolejce stoi ich rano dużo mniej. Anna Kaczmarz / Polska Press Zobacz galerię (5 zdjęć)

Przed ukraińskim konsulatem w Krakowie podpalił się mężczyzna w wieku 63 lat, Ukrainiec. Policjantom, którzy na co dzień pilnują bezpieczeństwa pod placówką dyplomatyczną, udało się go ugasić. Poparzony, ale przytomny Ukrainiec został zabrany do szpitala.