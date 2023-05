Kraków. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo profesora AGH trafi do zakładu psychiatrycznego

Około 3 nad ranem, Leszek O. wciąż będąc pod wpływem alkoholu, zadzwonił do Centrum Powiadomienia Ratunkowego próbując wytłumaczyć, co się stało w jednym z domów na osiedlu w Nowej Hucie w Krakowie. Po przyjeździe policji na miejsce, mężczyzna znajdował się w okolicy domu profesora. Z kolei w samym domu policjanci odkryli zakrwawione ciało Jana Targosza, a w salonie były widoczne ślady walki. 7 lipca Leszkowi O. postawiono zarzut zabójstwa, nie przyznał się jednak do winy.