Kraków. Melanż dla uczniów w klubie Kwadrat. Z krasnalami. I litrami wódki

25 marca br. w krakowskim klubie Kwadrat odbył się "Wielki półmetek wszystkich szkół w Krakowie". To miał być wyjątkowy licealny melanż dla uczniów od 16. roku życia. Tak imprezę zapowiadali organizatorzy.

Pytanie mamy Marty z początku artykułu było oczywiście retoryczne. Podczas półmetka miało dochodzić do sytuacji, które w oczach kobiety są niczym innym, jak właśnie deprawowaniem nastolatków.

- Kolejka do drzwi była długa, dlatego wielu młodych ludzi, by skrócić czas oczekiwania, raczyło się napojami procentowymi tak skutecznie, że z trudem wchodzili do środka. Alkoholu było dużo i to akurat nic dziwnego, gdyż tak się bawi współczesna młodzież. O wiele bardziej zaskakujące było to, że wśród uczestników imprezy "krążyły" pewne osoby i zachęcały do skorzystania z tzw. alkopistoletów. Zasada ich działania jest banalna. Wystarczy wyjąć magazynek, napełnić ulubionym trunkiem, a potem wycelować i strzelić w kogoś z grona uczestników, wlewając mu alkohol do ust. Chętnych nie brakowało - opowiada nam kobieta.