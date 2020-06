Kraków. Media miejskie za milion. Czy to konieczne?

Kwoty wydawane przez magistrat na funkcjonowanie mediów miejskich wynoszą około miliona złotych rocznie. To np. przygotowanie do druku dwutygodnika Kraków.pl (ponad 88 tys. zł w tym roku), jego kolportaż (w sumie blisko 140 tys. zł), czy przygotowywanie materiałów dziennikarskich dla telewizji telewizja.krakow.pl (blisko pół miliona na ten rok). Miasto płaci także za wykładanie dwutygodnika na stojaki (ponad 54 tys. zł) oraz za "aktywne reagowanie na działalność użytkowników na FB i TT (Facebook i Twitter – red.)". To ostanie kosztuje w sumie ponad 84 tys. zł.

Swoją telewizję ma też województwo małopolskie. Obsługa kanału telewizja.malopolska.pl jest w całości zlecana na zewnątrz. Koszt za rok 2020 to 683 tys. zł. Dodatkowo urząd marszałkowski zawarł umowę na "kompleksową obsługę i prowadzenie Telewizji ekoMałopolski" za ponad 540 tys. zł. Z kolei za uwiecznianie na fotografiach członków zarządu województwa i przedstawicieli urzędu, urząd marszałkowski płaci blisko 32 tys. zł (to dane za zeszły rok). Natomiast obsługą strony internetowej województwa zajmują się pracownicy biura prasowego urzędu marszałkowskiego.

- To umowy z osobami wspierającymi pracowników referatu Mediów Miejskich w prowadzeniu kilku profili na Facebooku i Twitterze: krakow.pl, telewizja.krakow.pl, Powietrze Kraków, Kraków O2, Kraków Experience, Hejnał Mariacki. Profile te wymagają 24-godzinnego zaangażowania we wszystkie dni tygodnia - tłumaczy Kamil Popiela.

Aktualnie nakład miejskiej gazety to 20 tys. egzemplarzy. Liczba ta została mocno ograniczona przez epidemię koronawirusa. Normalnie nakład oscyluje wokół 40 tys. sztuk, a przed wyborami samorządowymi zwiększa się do 50 tys. Pytamy się zatem, czy kwoty zwłaszcza za pierwsze dwa zadania – razem ponad 120 tys. zł, nie są nieco wygórowane.

- Liczba punktów do kolportażu przed lockdownem wynosiła 194, obecnie jest ruchoma w związku z otwieraniem kolejnych miejsc. Rozrzucone są po całym Krakowie, więc pracy tej nie jest w stanie wykonywać jedna osoba. Choć nie należy do skomplikowanych, jest czasochłonna i odbywa się przy wykorzystaniu własnego środka transportu. Dowóz gazety trwa kilka dni, a materiały promocyjne dowożone są na stojaki na bieżąco (ulotki, poradniki, miesięcznik "Karnet") - tłumaczy Kamil Popiela. - Przy tak dużej liczbie punktów do obsłużenia niemożliwe jest, by zadania te wykonywała jedna osoba - dodaje.