Kraków. Matura 2020 z koronawirusem w tle. Szkoły już w gotowości

Pod szkołą nie może być tłumów. - Najbardziej się boję wejścia do szkoły – zdradzał nam podczas przygotowań Marek Stępski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, gdzie maturę będzie zdawać pięćset osób. Jak to rozwiąże? Dyrektor zdecydował, że uruchomi dodatkowe wejście (przez oficynę), ponadto zdający będą wpuszczani w dwóch turach.

- Myślę, że potencjalne zagrożenie infekcją podczas matur nie będzie większe niż to, które pojawia się, jak wychodzimy na spacer, udajemy się do sklepu – komentuje Jacek Kaczor, dyrektor krakowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, gdzie maturę będzie zdawać 230 uczniów.

- Wchodzimy od godziny 8 rano i zaczynamy egzamin o 9, wszyscy o jednej porze – dodaje dyr. Stępski.

W I LO natomiast zdecydowano, że maturzyści będą zaczynać egzamin o dwóch różnych godzinach. Wejdą dwoma odrębnymi wejściami, najpierw ci z najodleglejszych sal i górnych pięter, i po pół godziny będzie na wejście 50 osób.

Godzinę, od 7.45 do 8.45, będą mieli na wejście zdający w krakowskim VI LO. Może się okazać, że niektórzy zaczną pisać troszkę później niż reszta.

Maturzysta wchodzi do budynku w tym dniu swojego najważniejszego egzaminu w życiu i...

- Najpierw dezynfekuje ręce, dezynfekatory będą przy wejściu – odpowiada dyrektor VI LO Czesław Wróbel. - Nasi zdający będą wcześniej wiedzieli, w których salach piszą egzamin, a że znają topografię szkoły, więc od razu tam się skierują. Każdy stanie pod salą, w bezpiecznej odległości od innych. Członek zespołu nadzorującego wylosuje miejsce zdającemu (zawsze to robił zdający, ale w tym roku w procedurach wyjątkowo odstąpiono od tej zasady). Wtedy maturzysta podpisuje się na liście, wchodzi do sali i siada na swoim miejscu.