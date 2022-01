Kraków. Manifestacja przed krakowską siedzibą PiS. "Żyjemy w kraju, w którym kobiety boją się zachodzić w ciążę"

- Wczoraj zmarła Agnieszka, kolejna ofiara tego, co PiS robi od lat. Robi to na rozkaz Kościoła. W przypadku Agnieszki lekarze czekali z zabiegiem aborcji, ponieważ drugi płód żył. Kiedy obumarł drugi, dalej czekali - mówiła jedna z uczestniczek manifestacji pod siedzibą PiS. - Protestujemy od lat i nadal będziemy protestować. Nie przestawajcie walczyć. Będziemy protestować dla siebie i dla innych. Każdą z nas może spotkać to, co Agnieszkę. Żyjemy w kraju, w którym kobiety boją się zachodzić w ciążę - dodała uczestniczka.

- Macie krew na rękach, macie krew na rękach - skandowano. - Umarła Iza, umarła Agnieszka. Umierają też osoby LGBT, zaszczute przez to, co robi władza - mówiła jedna z kobiet. Przypomniała, że zbierane są podpisy pod projektem ustawy o legalnej aborcji.