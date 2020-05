Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczna majówka jest inna niż wcześniejsze. Powoli znoszone są obostrzenia, ale nadal należy zachowywać odpowiedni dystans wobec innych osób i zakrywać twarz. To więc nie jest czas na pikniki, zgromadzenia. Wolny czas mieszkańcy poświęcają więc na odpoczynek, wielu w dniu Święta Pracy wybrało się na spacer po mieście. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak krakowianie relaksują się w dniu 1 Maja.