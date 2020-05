Kraków. Ma stwardnienie rozsiane, nie ma lewej nogi. Mimo to zdobywa górskie szczyty i głębiny

Dzień, w którym wrócił do życia

To był piątek, wtedy wypisali go ze szpitala, a jedna z pielęgniarek odwiozła go do domu. – Czułem, że muszę kontynuować życie takie jakie znam. Uczyć się i pracować - wspomina. Dlatego już w poniedziałek był w szkole. Miał zaległości w nauce, które chciał szybko nadrobić. Po powrocie do domu kilka razy zapomniał, że nie ma nogi i wstając z łóżka, od razu ruszał do przodu, chcąc stanąć na lewej kończynie. - Oj śmieszne to było, ale i bolesne zarazem – opowiada. Pojawiły się protezy, rehabilitacje i cień szans na normalne życie.

Dzień, w którym powiedział sobie, że nie jest kaleką

Pamięta, kiedy od rehabilitantki usłyszał, że pozostał mu tylko sport dla niepełnosprawnych. - Wszystko się we mnie buntowało, nie chciałem być kaleką – opowiada. Dwa lata po amputacji podjął się pracy w biurze turystycznym, studiował w kilku polskich miastach. Ukończył prawo w Poznaniu oraz zrobił studia podyplomowe z negocjacji w Krakowie. A później pokochał wodę, bo, jak przyznaje: „Za każdym razem, gdy schodzę do wody, czuję się wolny”. Zwiedzał głębiny polskich i zagranicznych wód, zdobywał wymagające szczyty górskie. Kajaki, narty wodne i wiele innych aktywności sprawiały, że po prostu był ponad swoją ułomnością. - Nieważne jak się czuję, jak kiepski jest czas w moim życiu, zawsze twierdzę, że już nigdy nie wstanę z łóżka lewą nogą, więc żaden z moich dni nie może być zły – żartuje Przemek.