Kraków ma (obiecane) dwie narodowe sceny! Jest deklaracja ministerstwa

- Mamy to, co się temu teatrowi należy od 130 lat. To jest jedna z ważniejszych scen narodowych. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy - komentował Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Słowackiego. - Jeśli nowe władze województwa małopolskiego przyjmą ofertę ministra kultury to będziemy mieli do czynienia z dwiema scenami narodowymi w Krakowie. Wydaje mi się, że jest na to miejsce: Narodowy Stary Teatr to jest potęga, wspaniały teatr, z którego poniekąd wszyscy się wywodzimy, ale jest też miejsce na drugą scenę - od zarania jest nią Teatr Słowackiego.