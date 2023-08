Kraków ma już sto autobusów elektrycznych. Ostatni to nowość na ulicach. Debiut hiszpańskiej firmy na polskim rynku Aleksandra Łabędź

Setny autobus elektryczny dotarł już do Krakowa. Niespodzianką jest jednak to, że jego dostawcą po raz pierwszy nie jest firma Solaris. Tym razem elektryka do Krakowa dostarczyła hiszpańska firma Irizar. To debiut tego producenta na polskim rynku jeśli chodzi o produkcję pojazdów dla komunikacji miejskiej. Kraków jest pierwszym miastem, do którego trafił nowy autobus produkcji Irizara.