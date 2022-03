Kraków ma już około 130 tys. uchodźców z Ukrainy. O pomoc w relokacji prosi miasta partnerskie

Kraków ma kilkanaście miast partnerskich to m.in.: Bordeaux (Francja), Bratysława (Słowacja), Cusco (Peru), Göteborg (Szwecja), Innsbruck (Austira), Lwów (Ukraina), Solura (Szwajcaria), Tbilisi (Gruzja) czy Orlean (Francja).

Założenie jest takie, że miasta partnerskie powinny sobie pomagać. Na przykład w tak trudnych sytuacjach jak konflikt wojenny i konieczność wsparcia uchodźców przyjeżdżających do Polski z Ukrainy. Właśnie z prośbą o relokację uchodźców do swoich zagranicznych partnerów, zwrócili się krakowscy urzędnicy. Na ich apel jako pierwszy odpowiedział francuski Orelan. To właśnie tam w środę spod stadionu Wisły w Krakowie wyruszył pierwszy autokar z 56 uchodźcami.

Na tym jednak nie koniec. Jak dodaje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig do miasta spływają kolejne propozycję z zaprzyjaźnionych regionów.