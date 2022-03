Kraków. Łukasz Wantuch, miejski radny, z prokuratorskimi zarzutami. O co chodzi?

Łukasz Wantuch: Jestem w konflikcie interesów, ale to konflikt z korzyścią dla miasta

- Nie wiedziałem, że ta nazwa jest zastrzeżona prawnie. Gdybym wiedział, użyłbym nazwy "spółka inwestycyjna". To był jedyny błąd natury formalnej. Przez to mam kontrolę KNF i sprawę w prokuraturze. Niemniej zamierzam realizować moje pomysły właśnie poprzez Wantuch Investment - mówił nam w sierpniu ubiegłego roku Łukasz Wantuch.

Jakiś czas temu pytaliśmy Łukasza Wantucha, co dzieje się z jego przedsięwzięciem. Wyznał wówczas, że popełnił jeden błąd, określając swoją firmę jako fundusz inwestycyjny.

To właśnie w tej sprawie śledczy przedstawili radnemu zarzuty. Wantuch opublikował w mediach społecznościowych pismo, jakie otrzymał z prokuratury. Wynika z niego, że reklamował swoją firmę (m.in. na fasadzie Tauron Areny) właśnie jako fundusz inwestycyjny, do czego zdaniem śledczych nie miał prawa. Zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury złożyła Komisja Nadzoru Finansowego.