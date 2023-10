Kraków. Łóżka dla rodziców małych pacjentów trafiły do Szpitala Żeromskiego. To wsparcie od Fundacji Ronalda McDonalda

Rodzice mogą być blisko swoich chorych dzieci

Spanie na materacach, krzesłach i fotelach to wciąż codzienność rodziców, którzy czuwają przy dzieciach na wielu oddziałach pediatrycznych w Polsce. Te realia sprawiają, że mnóstwo rodzin czuje się w szpitalach niechcianymi gośćmi.

Wyrazem realnego wsparcia dla rodzin hospitalizowanych dzieci są łóżka, które Fundacja Ronalda McDonalda od 2015 r. przekazuje szpitalom w całej Polsce. Łącznie do użytku rodzin przekazano już 1101 łóżek 63 placówkom w całym kraju. Do "Żeromskiego" przyjechało osiem i są już na salach.

- Korzystałam i potwierdzam, że jest całkiem wygodne. Takie meble powinny być na każdej sali, na której przebywa rodzic z dzieckiem - mówi pani Ola, mama Kacpra.

Łóżka od Fundacji Ronalda McDonalda są przede wszystkim wielofunkcyjne i kompaktowe. Dzięki funkcji składania zajmują niewiele miejsca. W ciągu dnia służą jako fotel idealny do przytulania, wspólnego oglądania bajek i czytania książeczek. Wieczorem wystarczy jeden ruch, by zamienić je w wygodne miejsce do spania.