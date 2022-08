Kraków Live Festival już 19-20 sierpnia! Na scenie m.in. Future, Bedoes, Julia Wieniawa, Kinny Zimmer, Young Leosia, Parcels Alicja Kozioł

Kraków Live Festival jest to dwudniowe wydarzenie organizowane w Krakowie. Na koncercie pojawią się zarówno wyselekcjonowani polscy artyści jak i wykonawcy zagraniczni. Festiwal jest zakończeniem sezonu festiwalowego w Polsce i co roku przyciąga tysiące fanów muzyki, dzięki czemu zdążył już na stałe wpisać się do kalendarza z największymi imprezami kulturowymi w Polsce! Kto wystąpi na tegorocznym festiwalu w Krakowie?