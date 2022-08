Kraków Live Festival 2022 - kto zagra w Krakowie? Gdzie i kiedy odbędzie się festiwal? Line-up i bilety

Kraków Live Festival jest to dwudniowe wydarzenie organizowane w Krakowie, na którym pojawiają się zarówno wyselekcjonowani polscy artyści jak i wykonawcy zagraniczni. Festiwal co roku przyciąga tysiące fanów muzyki, dzięki czemu zdążył już na stałe wpisać się do kalendarza z największymi imprezami kulturowymi w Polsce! W tym roku festiwal powraca po trzech latach przerwy, a line-up pełen jest gorących nazwisk!

Kraków Live Festival 2022 – gdzie i kiedy?

W tym roku Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia. Lokalizacja wydarzenia to Muzeum Lotnictwa Polskiego, przy al. Jana Pawła II 39.

Kraków Live Festival 2022 – kto wystąpi?

Pierwszy dzień festiwalu będzie znakomitą opcją do posłuchania świetnych wykonawców. Na scenie pojawi się na przykład amerykański raper Future znany z kawałków takich jak: „Mask Off”, „Life Is Good”. Kolejnym zagranicznym gościem będzie Lewis Capaldi, szkocki piosenkach i autor tekstów, obecnie jeden z większych muzycznych fenomenów. Na scenie wystąpi także wschodząca brytyjska gwiazda – Mimi Webb, która zachwyca swoich fanów nie tylko głosem, ale także swoją osobowością. Jeśli chodzi o artystów pochodzących z Polski to spodziewać możemy się np. Taco Hemingwaya, który reprezentował będzie hip-hop. Wystąpi także Bedoes, którego chwytliwe, osobiste kawałki zna chyba każdy Polak. 19 sierpnia wystąpi także Julia Wieniawa, artystka o niezwykłej barwie głosu. Z koncertem promującym swój najnowszy album – „Produkt 47” pojawi się raper OKI. Na scenie wystąpi także polska piosenkarka – Young Leosia, znana z kawałków takich jak: „Szklanki”, „Kiss cam”.

W pierwszy dzień festiwalu, czyli 19 sierpnia 2022, na scenie pojawią się:

Future

Taco Hemingway

Lewis Capaldi

Bedoes

Julia Wieniawa

OKI

Mimi Webb

Young Leosia

Drugi dzień festiwalu, czyli sobota 20 sierpnia, zapowiada się równie ciekawie!

Headlinerką soboty będzie Halsey! Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych artystek tegorocznej edycji, co więcej wystąpi w Polsce po raz pierwszy! Informacja o jej obecności na festiwalu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów. W sobotę swój pierwszy koncert w Polsce zagra również Ava Max, czyli światowa gwiazda popu. Usłyszeć będzie można również reprezentantów alternatywnego popu z Australii – Parcels. Jeśli chodzi o wykonawców pochodzących z Polski to na scenie pojawi się między innymi Jan – Rapowanie, którego charakterystyczny styl sprawia, że słuchają go reprezentanci różnych pokoleń. Pojawi się także Kinny Zimmer, czyli jedno z najświeższych odkryć polskiego hip-hopu. Na scenie wystąpi także White 2115 – jeden z najpopularniejszych raperów 2021 roku według Spotify.

W sobotę 20 sierpnia na scenie pojawią się:

Halsey

Ava Max

Jan - Rapowanie

Kinny Zimmer

Parcels

White 2115

Kraków Live Festival 2022 – bilety