Kraków Live Festival 2022 już w ten weekend. 19 i 20 sierpnia wystąpi Future, Halsey, Anne-Marie i Ava Max

Kraków Live Festival 2022 to okazja do obejrzenia młodych gwiazd hip-hopu, popu i rocka z kraju i zagranicy. 19 i 20 sierpnia wystąpią na terenach zielonych Muzuem Lotnictwa Polskiego w Krakowie m.in. Future, Halsey, Anne-Marie, Ava Max, Mimi Webb i Parcels.

Pierwszego dnia festiwalu na Dużej Scenie wystąpią: Young Leosia, Taco Hemingway, Lewis Capaldi, Future i Bedoes, a na Małej Scenie: OKI, Julia Wieniawa i Mimi Webb. Już na początku ubiegłej dekady, kiedy wydawał debiutancki album „Pluto”, Future miał swój własny, rozpoznawalny styl. Charakterystyczny, "mamroczący” rap i melodyjne wokale odróżniały go od innych reprezentantów hip-hopu z Atlanty. Z każdym kolejnym rokiem i albumem rósł w siłę, współpracując z największymi gwiazdami, jak Pharrell, Drake, The Weeknd, Kendrick Lamar, James Blake, Kanye West czy Travis Scott, po drodze zdobywając m.in. nagrodę Grammy za utwór “King’s Dead”. Do dziś Future zgromadził ponad 10 miliardów streamów w samym Spotify, stając się jednym z najczęściej słuchanych artystów w sieci. Wydał serię mixtape’ów i 9 albumów, z których aż 7 z rzędu trafiło na 1 miejsce w USA – w tym najnowszy, wydany w kwietniu “I Never Liked You”.

Lewis Capaldi, jest jednym z największych muzycznych fenomenów z Wielkiej Brytanii w ostatnich latach. Jego debiut “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” był najlepiej sprzedającym się albumem na Wyspach w 2020 roku i nadał Lewisowi status międzynarodowej gwiazdy. Pochodzący z niego utwór “Someone You Loved” pobił rekord najdłuższego przebywania w angielskim Top 10 dla utworu nagranego przez brytyjskiego artystę oraz stał się pierwszym numerem jeden Lewisa w USA. W tym roku wyczekujemy jego drugiego albumu.

Mimi Webb zachwyca zarówno talentem, jak i osobowością. Dzięki ogromnej skali głosu brytyjska artystka podkręca każdą emocję i nie boi się głośno przekazywać swoich myśli. "Nie lubię szeptać i słychać to w mojej muzyce. Staram się pisać emocjonalne, prawdziwe piosenki z nadzieją, że poczujesz, jakbym śpiewała moją historię właśnie dla ciebie" - mówi Mimi. Swoje pierwsze utwory zaczęła tworzyć w wieku 13 lat, a w 2019 roku została odkryta przez swoich obecnych mendżerów i wyjechała do USA. Rok później ukazał się jej debiutancki singiel "Before I Go”. Międzynarodowymi hitami stały się jednak dopiero jej kolejne nagrania - "Good Without" i "Dumb Love".

Drugiego dnia na Dużej Scenie wystąpią: Jan-Rapowanie, Anne Marie, Ava Max i Halsey, a na Małej Scenie: Rosalie, Kinny Zimmer, Parcels i White 2115.

Halsey to jedna z najbardziej wyrazistych wokalistek popowych ostatniej dekady, która zgromadziła ponad 34 miliardy streamów na świecie. Jej ubiegłoroczny album "If I Can’t Have Love, I Want Power", wyprodukowany przez Trenta Reznora i Atticussa Rossa, trafił do Top 10 w kilkunastu krajach i otrzymał nominację do nagrody Grammy. Natomiast tylko w USA wszystkie dotychczasowe cztery albumy Halsey debiutowały na pierwszym lub drugim miejscu "Billboardu". Halsey wciąż poszerza granice artystycznej twórczości, jednocześnie angażując się w ważne tematy społeczne dotyczące wykluczonej młodzieży, praw kobiet, zdrowia psychicznego oraz społeczności LGBTQ.

Anne-Marie wdarła się na światową scenę muzyczną niczym meteor. Brytyjska gwiazda, która zaczynała swoją artystyczną karierę na West Endzie, dziś jest jedną z najbardziej uwielbianych wykonawczyń światowego popu, mającą na koncie współpracę m.in. z Rudimental, Edem Sheeranem, Majorem Lazerem, Jamesem Arthurem, Davidem Guettą czy Doją Cat. Po pierwszej EP-ce zatytułowanej "Karate" (Anne-Marie jest również trzykrotną mistrzynią świata w tej dyscyplinie), w 2018 roku ukazał się jej debiutancki album "Speak Your Mind", który, dzięki takim przebojom, jak "2002", "Friends" czy "Alarm", wspiął się na 3 miejsce sprzedaży w Anglii. Jej drugi album "Therapy" (2021) odniósł jeszcze większy sukces, plasując się na 2 miejscu oraz zdobywając listy przebojów w kolejnych europejskich krajach.

Avie Max z niezwykłą łatwością przychodzi tworzenie popowych hymnów, które łączy jej potężny głos, dawka bardzo potrzebnego dziś przekazu o równouprawnieniu kobiet oraz niepodważalne sceniczne powołanie. Już od najmłodszych lat pełna była determinacji, a fenomenalny głos odziedziczyła po matce – śpiewaczce operowej. Jej debiutancki album „Heaven & Hell” (2020) trafił do top 10 sprzedaży w kilkunastu krajach, a w tym roku otrzymamy jej drugą płytę „Diamonds & Dancefloors”, który promuje przebój „Maybe You’re The Problem”.

Parcels to przykład grupy, która wspólnie dorastała, zarówno życiowo, jak i artystycznie. Skrzyknęli się w Australii, ale z czasem przenieśli się do Berlina, rozwijając swój unikalny muzyczny język. W 2015 roku wydali EP-kę "Clockscared". Wydawnictwo zwróciło uwagę legendarnej wytwórni płytowej Kitsuné. W 2016 roku razem z Daft Punk stworzyli singiel "Overnight". Debiutancki album Parcels ukazał się w 2018 roku i z czasem dorobił się kilkuset milionów streamów na Spotify oraz otworzył przed swymi autorami furtkę na wielkie festiwale, jak Glastonbury czy Coachella. W ubiegłym roku otrzymaliśmy drugi album formacji - "Day/Night".

Dwudniowy karnet na festiwal kosztuje 529 zł, a jednodniowy bilet - 329 zł. Można je kupić w internecie pod linkiem: https://livefestival.pl/bilety1